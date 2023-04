Bereits im August kam es bei einer Firma in Obersulm zu zwei Bränden. Jetzt sucht die Polizei mit Bild nach einem Mann, der wohl aus dem Weinsberger Tal kommt.

Nach zwei Brandstiftungen Anfang und Mitte August im vergangenen Jahr in einer Firma in der Löwensteiner Straße in Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) fahndet die Polizei jetzt nach einem Mann der vermutlich aus dem Weinsberger Tal kommt.

Die Brände bei der Heizungsbaufirma wurden jeweils in der Nacht gelegt, in einem Bereich der in der Vergangenheit als Durchgang zum Ortskern von der Bevölkerung genutzt wurde und auf einem Privatgrundstück liegt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ermittelt seither wegen versuchten Mordes, weil Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zu den Bränden stehen. Die Kriminalpolizei fahndet jetzt mit einem veröffentlichten Bild nach dem Mann. Die Polizei Heilbronn bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann geben können, sich zu melden.