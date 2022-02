Katholische Fachschulen St. Martin feiern 50-jähriges Jubiläum

Die Katholischen Fachschulen St. Martin, mit einem Standort in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Im Oktober 1972 ging der erste Kurs an der Berufsfachschule für Sozialpädagogik in Neckarsulm an den Start, damals mit 44 Schülern und Schülerinnen. Nach den Standorten Stuttgart und Rottweil war Neckarsulm damals die dritte Gründung einer Ausbildungseinrichtung dieser Art. Heute besuchen rund 320 junge Menschen die Fachschule, Tendenz steigend. Mögliche Arbeitsfelder sind neben kirchlichen Einrichtungen vor allem Kindergärten und Kindertagesstätten. Coronabedingt werden die Katholischen Fachschulen St. Martin ihr 50-jähriges Bestehen mit kleineren über das ganze Jahr verteilten Aktionen feiern.