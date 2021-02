Rund 40 Firmen und Organisationen präsentieren sich seit dem Montagmorgen bei den Fachkräftetagen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Wegen der Corona-Pandemie findet die Berufs- und Karrieremesse in diesem Jahr nur virtuell statt, heißt: Messestände, Gespräche per Live-Chat, Videos auf Abruf. Besucher treffen kleine und große Unternehmen aus der Region ganz ohne Gedränge auf der wohl größten Berufs- und Karrieremesse in Hohenlohe-Franken. Die Messe will Arbeitgeber mit gut ausgebildeten Fachkräften, Akademikern und Berufseinsteigern aus ganz Deutschland zusammenbringen. Sie läuft bis kommenden Sonntag und ist online auf der Internetseite der Fachkräftetage besuchbar.