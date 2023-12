Fachkräftemangel an Heilbronner Kitas abgemildert

Der Fachkräftemangel in den Heilbronner Kindertagesstätten ist nicht mehr so groß wie noch vor einem Jahr. Dennoch fehlen fast 60 Erzieherinnen oder Erzieher.

Eine Fachkräfteoffensive sollte helfen, Fachkräfte in die Heilbronner Kitas zu holen. Und das hat sie - zumindest laut einer Zwischenbilanz, die am Montagnachmittag dem zuständigen Gemeinderatsausschuss vorgelegt werden soll. Doch beseitigt ist der Mangel demnach noch lange nicht: Denn Stand 1. Juli waren in den Heilbronner Kitas rund 57 Stellen weiterhin nicht besetzt. Ein Jahr zuvor sah das allerdings noch anders aus. Damals waren es mehr als 84 fehlende Kita-Fachkräfte.

Und so will Heilbronn mehr Kita-Fachkräfte gewinnen

Die Stadt Heilbronn ist mit dieser Entwicklung sehr zufrieden und sieht sich "auf dem richtigen Weg". Sie will weiter darauf setzen, noch mehr Personal zu gewinnen. So hat sie unter anderem die Zeit für die Bewerbungsverfahren halbiert. Man sei stärker auf Bildungsmessen präsent, heißt es, und arbeitet mehr mit Fachschulen und der Arbeitsagentur zusammen. Außerdem macht die Stadt Heilbronn mehr Werbung - sowohl online als auch in Anzeigen und auf Bannern an Brücken und Zäunen.