Eigentlich sollte Pfingsten für die Gastronomie und Hotellerie Grund zum Jubeln sein. Vielerorts sorgt aber der Fachkräftemangel weiter für große Schwierigkeiten.

Der Fachkräftemangel sorgt auch in der Region Heilbronn-Franken weiter für Probleme in der Hotel- und Gastronomiebranche - und das kurz vor den Pfingstferien. So etwa im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall, im Rappenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) oder im Inselhotel in Heilbronn. Kurz vor der beliebten Reisezeit spricht der Geschäftsführer im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall sogar von einer Personalkrise.

Pandemie als Auslöser der Personalnot

Während der Corona-Pandemie seien viele Fachkräfte abgewandert, hätten sich Jobs in anderen Branchen gesucht, die angenehmere Arbeitszeiten bieten, erzählt Volker Dürr, Geschäftsführer des Hotels Hohenlohe in Schwäbisch Hall. Die Auszubildenden im Betrieb kommen inzwischen aus Tunesien, Madagaskar oder aus dem Kosovo. Bei der Auszubildenden aus dem Kosovo dauerte es acht Monate bis das Visum da war. Hier wünscht er sich weniger bürokratischen Aufwand.

In der Berufsschule hätten die Auszubildenden aus dem Ausland sehr mit Sprachdefiziten zu kämpfen, erzählt Dürr weiter. Er fordert mehr Unterstützung bei der Sprachförderung der Auszubildenden. Als großer Betrieb könnten sie das teilweise noch bewerkstelligen, kleinere Hotels wären hier chancenlos.

Im Rappenhof spüren Gäste erste Auswirkungen des Personalmangels

Im Rappenhof in Weinsberg fehlt das Personal weniger im Hotelbetrieb, sondern im Restaurant. Dort hat der Personalmangel bereits Folgen für die Gäste. Bei gutem Wetter konnten früher noch Restaurant und Terrasse voll geöffnet werden, das gehe inzwischen nicht mehr, sagte Geschäftsführerin Johanna Mohrlok dem SWR. Ihrer Ansicht nach sei es immer schwerer, junge Menschen für den Restaurantbetrieb zu finden. Sie fordert von der Politik, dass es einfacher werden müsse nach Deutschland einzureisen, hier zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Sie ist im Tourismus-Auschuss der Industrie- und Handelskammer und derzeit in Berlin. Dort trug sie ihre Forderungen an die Politik weiter.

Auch das Inselhotel mitten in Heilbronn sucht Verstärkung. SWR Christoph Schöneberger

Junge Leute gesucht

Im Inselhotel in Heilbronn laufen die Vorbereitungen für Pfingsten auf Hochtouren. In Sachen Dienstplan sei Flexibilität gefragt, in Zeiten, wo der eine oder andere nicht da ist, erzählt Patricia Mayer vom Hotel. Sie fordert die jungen Leute auf, in Gastronomie und Hotellerie zu arbeiten. Das mache trotz den Arbeitszeiten an Wochenenden und Feiertagen großen Spaß.