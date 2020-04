Alle Patienten und Mitarbeitende der Fachklinik Schwaben in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sind nun auf eine Corona-Infektion getestet worden.

Bisher sind die Ergebnisse bei 30 Personen positiv. Wenn alle Ergebnisse vorliegen, wollen Gesundheitsamt und Klinikleitung abstimmen, wie weiter vorgegangen wird.

Möglich wäre, wie auch bei der Medianklinik in Bad Mergentheim, dass die Patienten unter strengen Auflagen in häusliche Isolation wechseln. Die Fachklinik Schwaben ist nach der Median Klinik die zweite Reha-Einrichtung in Bad Mergentheim, die unter Quarantäne gestellt wurde. Von den ehemals 160 Patienten sind 65 noch in der Klinik.