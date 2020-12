Die Corona-Pandemie sorgt in Heilbronn-Franken derzeit für einen Überschuss an Fachkräften. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Hochrechnung der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg.

Momentan gibt es demnach einen Überschuss von 13.000 Fachkräften in Heilbronn-Franken. Dennoch bestehe auch in der Krise ein Mangel an Meistern, Fachwirten und Akademikern, heißt es. Besonders in der Gesundheitswirtschaft fehlen auch jetzt beruflich qualifizierte Mitarbeiter. Gefragt sind weiterhin Techniker und Meister im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Büro- und Sekretariatsfachkräfte mit Berufsausbildung. Im Gegensatz dazu sind Hilfskräfte und niedrig Qualifizierte besonders von der Corona-Krise betroffen Prognose: 2030 könnten im Südwesten 500.000 Fachkräfte fehlen SWR Jürgen Härpfer Nachfrage nach Fachkräften bleibt gebremst Allerdings wird auch im kommenden Jahr die Nachfrage auf dem Fachkräftemarkt gebremst bleiben. Erst in den darauffolgenden zwei Jahren würde die Fachkräftenachfrage wiederbelebt und der coronabedingte Rückgang aufgeholt werden, hieß es weiter. Der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziert, dass im Jahr 2030 den Unternehmen im Südwesten über 500.000 Fachkräfte fehlen werden - vorausgesetzt, die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden in den kommenden Jahren überwunden.