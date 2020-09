per Mail teilen

Der Landkreis Schwäbisch Hall hat eine Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt eingerichtet. Hintergrund ist der mutmaßliche sexuelle Missbrauch zweier Schülerinnen an der Waldorfschule in Schwäbisch Hall durch einen Lehrer. Die Fachberatungsstelle ist ab sofort mit einer Psychologin besetzt, so das Landratsamt.