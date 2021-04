Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Leingarten ermittelt die Polizei. Auslöser war wohl der Akku eines Gartengeräts. Nun stellt sich die Frage: Wie gefährlich sind solche Elektro-Geräte?

Einsatzkräfte der Leingartener Feuerwehr vor Ort nach der Akku-Explosion SWR Freiwillige Feuerwehr Leingarten

Wahrscheinlich jeder von uns nutzt elektronische Geräte, die ihren Strom aus einem Akku beziehen. Der Ladevorgang an der Steckdose führte vergangenes Wochenende zu einer verheerenden Explosion in einem Wohnhaus in Leingarten (Kreis Heilbronn). Vier Familienmitglieder trugen teils schwere Verletzungen davon. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Die Unsicherheit ist nach dem Unfall groß: Schließlich nutzen viele Menschen auch in Heilbronn-Franken ganz selbstverständlich Bohrmaschine, Heckenschere und Co. In Leingarten explodierte den Angaben nach der Akku eines Gartengeräts.

Brände, ausgelöst durch Akkus, sind keine Seltenheit

Siegfried Kern ist Gründer der Fachgruppe Elektrotechnik der Feuerwehr Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und dort Experte für Vorfälle mit elektronischen Gerätschaften. Ungewöhnlich sind für ihn solche Meldungen nicht, wie er sagt. Immer wieder rücke auch die Feuerwehr Neckarsulm zu Einsätzen aus, ausgelöst durch Batterien oder Fernsehgeräte. Daher sei das Thema "Gleich-Hochspannung, wie sie in Batterien manchmal verwendet wird, speziell in der E-Mobilität, durchaus bekannt."

Klein-Akkus, wie sie in Handys, Laptops oder Heckenscheren verbaut sind, sind eigentlich sehr zuverlässig, sagt Kern - sofern das Batteriemanagementsystem (BMS) richtig funktioniert. Heißt: die Ladeeinrichtung und die Überwachung des Akkus. Liege dort aber eine Störung vor, könne das Folgen haben. Passieren könne das zum Beispiel durch Feuchtigkeit oder unsachgemäße Handhabung, beispielsweise wenn der Akku versehentlich auf den Boden fällt.

Sicherheitsstandards bei E-Mobilität höher

In Leingarten, so heißt es von der Polizei, sei aus dem Akku des Gartengeräts eine Flüssigkeit ausgetreten, danach habe er sich entzündet. In dem Akku befindet sich ein Elektrolyt, so Kern. Schon winzige Risse im Batteriesystem können zu Problemen führen. Bei der E-Mobilität beispielsweise sind aus diesem Grund die Sicherheitsstandards wesentlich höher, sagt der Experte. Da werde sehr viel dafür getan, dass so etwas nicht passiere.

Um einem Unfall vorzubeugen, gibt Kern Tipps: Der Akku dürfe nicht auf brennbarem Untergrund stehen. So sei die Couch, auf der viele Laptop oder Handy liegen haben, schon einmal der falsche Platz zum Laden - auch deswegen, weil die ordentliche Durchlüftung des Geräts samt Batterie nicht gegeben sei. Ein weiterer Punkt ist, auf die Temperatur während des Ladevorgangs zu achten. Die Garage bei Minusgraden sei ebenso ungeeignet, wie der Kachelofen bei Hitze. Zudem dann sollten Ladegerät und Batterie vollkommen intakt sein.