Galeria Karstadt Kaufhof: Handelsexperte sieht Chancen für Kaufhausketten

per Mail teilen

Handelsexperte Oliver Janz von der DHBW Heilbronn sieht Zukunftschancen für Warenhäußer wie Galeria Karstadt Kaufhof. Einiges müsste sich jedoch ändern.

In Heilbronn wird weiter um die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof gebangt. Die Warenhaus-Kette hat erneut Insolvenz angemeldet. Wie es mit der Filiale in Heilbronn weiter geht ist ungewiss.

Handelsexperte sieht Chancen

Professor Oliver Janz von der DHBW Heilbronn und Experte für Handel sieht das Geschäftsmodell der Warenhäuser jedoch nicht grundsätzlich am Ende. Fraglich sei, an welchen Standorten sich die nötigen großen Investitionen in das Besondere lohnen.

"Das heißt, ich muss als Händler ein Erlebnis bieten. Ich muss eine Beratung bieten. Ich muss außergewöhnliche Sortimente haben. Und all das hat im Moment Galeria Karstadt Kaufhof leider nicht."

Zuletzt habe das Warenhaus einen starken Personalabbau gesehen, was dem Beratungsangebot entgegenstehe, so Janz.