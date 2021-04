Da hängt ein Akku an einem Ladegerät, vermutlich von einem Gartengerät. Der Akku explodiert, vier Menschen werden verletzt, ein Haus ist unbewohnbar. Passiert ist das am Wochenende in Leingarten (Kreis Heilbronn) und nicht nur dort fragt sich so mancher: Wie kann das passieren? Eine Antwort könnte Siegfried Kern geben, den Gründer der Fachgruppe Elektrotechnik der Feuerwehr Neckarsulm. SWR-Moderator Jens Nising hat mit im gesprochen.