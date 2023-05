MS experimenta startet Tour durch vier Bundesländer

per Mail teilen

Mitmachstationen, Filme und Workshops. An Bord der MS experimenta aus Heilbronn kann sich die ganze Familie weiterbilden. Am 4. Mai geht das Schiff auf Tour durch ganz Deutschland.

Das Schiff MS experimenta startet am Donnerstag, den 4. Mai, von Heilbronn aus zu einer Tour durch vier Bundesländer. Die schwimmende Wissenswelt ist bis zum 3. November unterwegs. Das Schiff steuert bis zum Herbst 25 Stationen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland an. Vom Neckar geht es über den Rhein, Main, die Mosel und die Saar.

An Bord der MS Experimenta können Besucher selbst experimentieren und die Welt der Wissenschaft und Technik hautnah erleben. Es gibt rund 20 Mitmachstationen, an denen unter anderem der Umgang mit Pipette und Reagenzglas trainiert wird. Außerdem gibt es Workshops sowie Filme, die unter einer aufblasbaren 360-Grad-Projektionskuppel gezeigt werden.

Die erste Station des Schiffes ist Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis, hier liegt die MS experimenta bis zum 7. Mai. Auf der Rückfahrt im Herbst macht das Schiff ab 30. Oktober Station in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn).