Trotz Corona: experimenta Heilbronn blickt auf gutes Jahr zurück

In diesem Jahr will man sich bei der experimenta Heilbronn auf die Verlierer in der Pandemie, Kinder und Jugendliche, konzentrieren. Das vergangene Jahr verlief zufriedenstellend.

Das Jahr 2021 war geprägt von Corona, auch im Science Center experimenta in Heilbronn. Trotzdem blickt Geschäftsführer Wolfgang Hansch in der Jahrespressekonferenz auf ein verhältnismäßig gutes Jahr zurück und zitiert denbekannten Science-Fiction-Autor und Biochemiker Isaac Asimov:

"Der traurigste Aspekt des Lebens derzeit ist, dass die Wissenschaft schneller Wissen sammelt, als die Gesellschaft Weisheit."

Zweites Pandemiejahr gut gelaufen

An 187 Tagen konnte die experimenta etwas mehr als 84.000 Besucherinnen und Besuchern die Wissenschaft näher bringen. Im Oktober, dem besucherstärksten Monat, waren es rund 18.000. Das ist kein Vergleich zu Zeiten vor Corona, als im Monat durchschnittlich 30.000 Menschen die experimenta besuchten - aber dennoch ein gutes Ergebnis: Die Pandemie ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, die man bisher bestmöglich angegangen sei, so Hansch.

"Jugend forscht" auch 2022 bei der experimenta

Ein Highlight im vergangenen Jahr war die digitale Ausrichtung des "Jugend forscht" Bundesfinales. Das soll auch 2024 wieder in der experimenta stattfinden, "dann auch sicher wieder in Präsenz", ist Hansch zuversichtlich.

In diesem Jahr wird "Jugend forscht" in kleinerem Rahmen zu Gast sein, mit den Landeswettbewerben. Wenn es die Entwicklung der Pandemie zulasse, möchte man auch diese Veranstaltung in Präsenz durchführen.

Besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche

"Die Kinder und Jugendlichen, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen sind sicherlich die größten Verlierer der Pandemie", eröffnete Hansch die Konferenz. Daher wolle man sich im laufenden Jahr auf diese Gruppen konzentrieren, mit neuen Labor-Angeboten, Schulbesuchen, aber auch durch die Beteiligung am Projekt "Aufholen nach Corona" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Nachhaltigkeit soll außerdem Thema sein, genauso ist eine Live-Schalte mit Schülerinnen und Schülern zur Raumstation ISS geplant.

Über Geschmack lässt sich streiten

Wenn die laufende Sonderausstellung "Darm mit Charme" geschlossen wird, bewegt man sich in der experimenta quasi im Körper ganz nach oben - zum Geschmack. Aber nicht nur der Geschmackssinn soll hier untersucht werden.

Bei der Sonderausstellung "Geschmackssachen" werden die Gäste selbst Teil eines Experiements, das zum Ziel hat mehr über die individuellen Geschmäcker der Menschen herauszufinden. Experimenta Bild in Detailansicht öffnen Mit dem Projekt "show to go" kommt die experimenta an Schulen und in Kindergärten, um zu helfen Lerndefizite aufzuholen und den Kindern und Jugendlichen Wissenschaft näher zu bringen. Experimenta Bild in Detailansicht öffnen Die MS experimenta wird auch in diesem Jahr wieder auf große Tour gehen. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2021 auf das experimenta-Schiff. Experimenta Bild in Detailansicht öffnen Mit dem Film "Lift Off!" über einen Hamster, der ins All liegen möchte, zeigt die experimenta unter anderem im Science Dome einen Film darüber, wie wichtig es ist aus Fehlern lernen zu können. Experimenta Bild in Detailansicht öffnen

In einem großen Experiment, bei dem alle Besucherinnen und Besucher mitwirken können und dürfen, stellt man sich in der Ausstellung "Geschmackssachen" den Fragen: Was ist Geschmack eigentlich? Warum gibt es unterschiedliche Geschmäcker - sei es beim Essen, bei Musik, in der Mode, beim Wohnen oder in zwischenmenschlichen Beziehungen? Und wie beeinflusst der individuelle Geschmack das eigene Leben?

Die Welt zu Gast bei der experimenta

Im Juni soll außerdem die internationale Wissenschaft Gast in Heilbronn sein, in der experimenta und auf der Theresienwiese. Die ecsite, das europäische Netzwerk von Science Centern und Museen, ist mit einer großen dreitägigen Konferenz vom 2. bis 4. Juni in Heilbronn, veranstaltet von der experimenta.

So soll die Theresienwiese vom 2. bis 4. Juni 2022 zur ecsite-Konferenz aussehen. 1.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt werden erwartet. Experimenta

Rund 1.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt werden erwartet. Doch auch die Öffentlichkeit kann an dem Treffen teilnehmen und am wissenschaftlichen Diskurs auf der Theresienwiese teilhaben.

Geschäftsführung wechselt

Zum Schluss der Pressekonferenz gab es noch eine personelle Ankündigung von Seiten der experimenta: Genau zur Jahreshälfte 2022, also am 30. Juni, wird Wolfgang Hansch den Posten des experimenta-Geschäftsführers nach 17 Jahren abgeben. Seine Nachfolgerin ist bekannt, Bärbel Renner, sie leitet bisher den Bereich Kommunikation im Science Center. Die offizielle Verabschiedung von Wolfgang Hansch wird ebenfalls am 30. Juni stattfinden.