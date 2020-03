per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn hat größere Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt. Auch die Experimenta, das haben die Verantwortlichen beschlossen, bleibt weiter vorsorglich zu.

An den verspiegelten Außenwänden der Heilbronner Experimenta läuft das Hinweisband entlang: "leider derzeit geschlossen", heißt es darauf. Bis Ende März bleibt das Science Center vorerst zu. Das gaben die Verantwortlichen am Donnerstag bekannt. Grund sind die steigenden Zahlen an Coronavirus-Erkrankungen.

Experimenta-Mitarbeiter machten Urlaub im Risikogebiet Südtirol

Es sei eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter, so Geschäftsführer Wolfgang Hansch. Mehrere Mitarbeiter hätten die Faschingsferien im Risikogebiet Südtirol verbracht. Einen bestätigten Coronavirus-Fall in der Experimenta gebe es bisher aber nicht.

"Wir sind ein Haus, in dem alles auf Interaktion angelegt ist, man also die Dinge anfassen soll und muss. In dem Fall haben wir auch eine Verantwortung, ein bisschen sensibler zu reagieren." Wolfgang Hansch, Geschäftsführer Experimenta

Experimenta ist noch immer wegen des Coronavirus geschlossen SWR

Möglichkeiten der Ansteckung vermeiden

Man bedauere diesen Schritt und die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, so Hansch. Doch die Experimenta sei für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Besucher und Mitarbeiter verantwortlich. Es gehe vor allem darum, Möglichkeiten der Ansteckung zu vermeiden, um die Infektionen zu verlangsamen, so Hansch. Das sei auch der derzeitige Rat aus medizinischer Sicht.