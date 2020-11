Die Experimenta in Heilbronn zeigt eine neue Sonderausstellung über das Gehirn. Die Besucher können im Team herausfinden, wie es arbeitet.

An 27 Stationen soll das eigene Gehirn in der Heilbronner Experimenta Spaß erleben und so gefördert werden. Beispielsweise kann zu zweit mit einer Wippe Sauerstoff in ein Gehirn-Modell gepumpt werden, die Reaktionsfähigkeit lässt sich testen und Tanzchoreografien können erlernt werden. Bei den Stationen geht es weniger darum, das Gehirn zu optimieren. Wichtiger ist, wie es funktioniert und was ihm gut tut, so die Macher.

Die Ausstellung ist am finnischen Science-Center Heureka entwickelt worden und wird bis 2. Mai in Heilbronn gezeigt. Tickets können nur vorab online gekauft werden, damit die Besucherzahl begrenzt werden kann.