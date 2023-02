Experimenta: Was das Science Center 2023 plant

Die Experimenta will aktuelle Themen rund um Wissenschaft und Technik schmackhaft machen. Dabei will sie noch gezielter Musliminnen und Kinder mit Behinderung ansprechen.

Die Experimenta in Heilbronn hat am Donnerstag zu ihrer Jahrespressekonferenz geladen. Eines der erklärten Ziele für 2023: mehr Vielfalt. Das Science Center will in Zukunft noch mehr Kinder und Erwachsene aus allen Teilen der Gesellschaft erreichen.

Es soll zum Beispiel eine Live-Show im Science-Dome geben, die den Sternenhimmel während des Ramadans zeigt. Diese wird von muslimischen Moderatoren und Moderatorinnen geleitet.

Reporterin Alice Robra fasst zusammen:

Mehr Diversität durch neue Veranstaltungen

Schülerinnen und Schüler mit Handicaps werden mit dem sogenannten „Entdeckertag“ nochmal individuell angesprochen. Im November wurde das schon mal ausprobiert und blinde Grundschülerinnen und Grundschüler wurden eingeladen, so Geschäftsführerin Bärbel Renner. Die Kinder seien zuerst vorsichtig gewesen, hätten sich dann aber trotz Blindenstock oder Betreuung ganz frei bewegt.

"Da war so eine Begeisterung spürbar, so eine Freude. Das war einfach großartig zu erleben."

Ein Highlight für alle beginnt schon am Wochenende. Da startet die neue Sonderausstellung "Die Sonne - der Mensch und das Licht." Die Ausstellung entstammt dem Science Museum London und bleibt bis 10. September.

Rückblick auf 2022

Auf das vergangene Jahr sind die Macher der Experimenta stolz: Über 300.000 Besucherinnen und Besucher zählte das Haus, obwohl die ersten beiden Monate noch unter Corona-Beschränkungen liefen.

Die Coronapandemie brachte das Science Center außerdem dazu, noch zusätzlich aktiv zu werden: Sie bot Nachhilfe für Kinder an, um verpassten Lernstoff aufzuholen. Zudem merkten mehrere Lehrer an, wie wertvoll die Ausflüge im Klassenverbund seien, da sie die Gemeinschaft nach der Pandemie wieder stärkten, so Geschäftsführerin Bärbel Renner.