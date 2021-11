Evelyne Gebhardt gibt EU-Mandat nach fast drei Jahrzehnten ab

Nach fast 30 Jahren im Europäischen Parlament ist nun Schluss: Die Schwäbisch Haller EU-Abgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD) gibt ihr Mandat im kommenden Februar ab.

Fast drei Jahrzehnte war Evelyne Gebhardt mit Herzblut dabei. Jetzt wolle sie die politische Verantwortung an Jüngere abgeben, sagte sie am Mittwoch dem SWR Studio Heilbronn. Zuvor hatte sie ihr Vorhaben am Dienstag im Rahmen einer Sitzung der SPD-Kreisverbände Hohenlohe und Schwäbisch Hall in Kupferzell-Eschental bekannt gegeben.

Der richtige Zeitpunkt

Jetzt, in der Mitte der Wahlperiode und zweieinhalb Jahre vor der nächsten Europawahl, sei für diese Entscheidung der richtige Zeitpunkt, so Evelyne Gebhardt.

"Seit fast drei Jahrzehnten darf ich die Bürger und Bürgerinnen Baden-Württembergs im Europäischen Parlament vertreten. Ich tue dies noch immer mit vollem Herzen. Dass mir über solch einen langen Zeitraum Vertrauen geschenkt wurde, weiß ich als großes Privileg zu schätzen."

Gebhardt gehört seit 1994 dem Europäischen Parlament an. Die gebürtige Französin ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Von 2017 bis 2019 war sie Vizepräsidentin des EU-Parlaments.