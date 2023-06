Evangelisches Bauernwerk Hohebuch feiert 75. Jubiläum

Zum 75. Bestehen lädt das Evangelische Bauernwerk Hohebuch zur Feier ein. Neben den Bildungsangeboten nehmen auch immer mehr Menschen die sozialen Beratungen in Anspruch.

Das Evangelische Bauernwerk Hohebuch (Hohenlohekreis) zählt zu den größten Akteuren der landwirtschaftlich-kirchlich geprägten Bildungsarbeit. Zum 75. Jubiläum lädt der Verein am Wochenende zur Feier mit einem umfangreichen Programm ein. Zum Start findet Samstagmittag ein Festgottesdienst statt, anschließend gibt es ein Mittagessen und Livemusik. Kinder können sich noch bis Sonntag unter anderem über eine Hüpfburg und Ponyreiten freuen.

Landwirtschaftliche Bildung und Familien-Hilfsdienst

Die Aufgabenfelder des Evangelischen Bauernwerks Hohebuch sind vielfältig, erklärt Geschäftsführer Wilfried Häfele. Als Träger für Erwachsenenbildung im ländlichen Raum gehe es aber nicht nur um Bildung. Im Vordergrund stehe ebenso die landwirtschaftliche Familienberatung. Es gehe darum, Familien in schwierigen Situationen neue Perspektiven aufzuzeigen, so Häfele.

Teilnehmerzahl steigt durch Krisen

Wilfried Häfele spricht von einem steigenden Zustrom neuer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Grund dafür sei die schwierige Lage in der Landwirtschaft. Es mangle vor allem an langfristigen Perspektiven. Der Bedarf an Beratung und Bildung sei für Menschen in der Landwirtschaft aktuell sehr hoch.