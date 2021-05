Zum Europatag am Sonntag zeigt die Stadt Schwäbisch Hall auf ihrer Webseite Impressionen aus ihren vier Partnerstädten. Die Beziehungen zu Épinal in Frankreich, Lappeenranta in Finnland, Neustrelitz und Zamosc in Polen bestehen schon seit vielen Jahren. Jetzt sollen Bilder eingestellt werden, um zu zeigen, wie Partnerschaften das Miteinander in der EU bereichern. Die Aktion der Stadt ist Teil der bundesweiten Europawoche, die am Sonntag zu Ende geht.