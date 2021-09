Europa-Projekt: Lerneffekt zu Corona-Pandemie

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) will mit sechs weiteren europäischen Städten gemeinsam Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. Konkret geht es darum, sich die jeweiligen Reaktionen auf die Corona-Krise anzuschauen, teilte die Stadt mit. Was hat gut funktioniert, was weniger, was überhaupt nicht – und: Was können wir daraus im Umgang mit zukünftigen Krisen lernen? Am Ende soll unter anderem ein mehrsprachiges Multimedia-Tool stehen, was die Empfehlungen bündelt. Die Initiative zu dem Projekt ging von der norditalienischen Stadt Borgomanero aus. Die EU hat Fördergelder aus dem Programm "Citizen4EU" zugesagt.