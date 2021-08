per Mail teilen

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region ist im August gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen, teilten die Agenturen für Arbeit mit. Dennoch sei der Arbeitsmarkt stabil, sagte Manfred Grab, Leiter der Agentur für Arbeit Heilbronn. Für den leichten Anstieg der Zahlen machte er saisonale Einflüsse verantwortlich. Insgesamt sind im Heilbronner Bereich rund 11.000 Menschen ohne Arbeit, die Quote liegt bei 4 Prozent. Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim liegt die Quote bei 3,3 Prozent. Auch hier rechnet die Leiterin Elisabeth Giesen mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften.