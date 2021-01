Die Audi AG mit einem Standort in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat die Weltpreniere für ihren elektrischen Sportwagen E-Tron GT auf den 9. Februar terminiert. Derzeit ist unter anderem bekannt, dass das Fahrzeug 646 PS haben und rund 138.000 Euro kosten soll. Der am Heilbronner Standort der Tochtergesellschaft Audi-Sport gebaute Wagen soll in einer digitalen Präsentation vorgestellt werden. Die Serienproduktion startete im vergangenen Dezember. Der Elektrosportwagen wird auf einer Montagelinie zusammen mit dem in Heilbronn bereits seit Jahren produzierten Sportwagen R8 gebaut - das ist konzernweit bisher einmalig, wie es heißt. Dazu wurde unter anderem der komplette Karosseriebereich automatisiert. Der Elektro-Renner ist das bislang stärkste Elektrofahrzeug der Marke Audi.