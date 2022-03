Eine 21-Jährige schlief am Montagabend in Ingelfingen (Hohenlohekreis) ein, während sie Essen auf dem Herd hatte. Das Essen fingen zu brennen an und setzte dadurch die Küchenzeile in Brand. Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand entstandene Sachschaden von circa 20.000 Euro.