Bad Wimpfen stellt neue "Escape Tour" vor

Statt in einem einzelnen Escape Room müssen die Teilnehmer Rätsel in der ganzen Bad Wimpfener Altstadt lösen. Das Angebot richtet sich an Urlauber, Besucher oder auch Firmenkunden.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) wurde am Mittwoch eine sogenannte Escape Tour vorgestellt: Die Rätseltour ist als neues Angebot für Besucher und Gäste gedacht. Anders als im Escape-Room, wo die Teilnehmer ihre Rätsel in einem abgeschlossenen Raum lösen müssen, um wieder nach draußen zu finden, kommt bei der Escape Tour in Bad Wimpfen Bewegung ins Spiel. Es geht durch die historische Altstadt Denn die Strecke führt durch die historische Altstadt, vorbei an acht Stationen mit verschlüsselten Botschaften und Fragen zur Geschichte der Stadt. Das Ziel: Alle Rätsel lösen und rechtzeitig im Ziel sein und dabei vor allem Spaß haben. Die Tour dauert zweieinhalb bis drei Stunden, die Laufstrecke beträgt rund zwei Kilometer. Auf den Spuren des "Staufergeheimnis" Im Mittelpunkt steht der Streit von Kaiser Friedrich II. und seinem Sohn König Heinrich VII. Der Sohn hat Verrat begangen und sich mit den Feinden des Kaisers verbündet. Dafür soll er zur Rechenschaft gezogen werden, der Kaiser schickt einen Gefolgsmann aus, um ihn zu finden. Irgendwo in der Stadt sei er untergetaucht. Doch wird er ihn finden? Dieser Aufgabe können sich Rätselfreunde bald stellen. Ab Mitte Mai soll die Tour über die Website der Stadt gebucht werden können.