Im Audi-Werk Neckarsulm sowie an allen Außenstellen, etwa an den Böllinger Höfen, gilt ab sofort eine erweiterte Maskenpflicht. Hintergrund ist der in den vergangenen Tagen deutlich erhöhte Corona-Schwellenwert in Heilbronn. Die erweiterte Maskenpflicht bei Audi in Neckarsulm gilt zunächst bis zum 26. Oktober.