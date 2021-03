Die Kreisimpfzentren in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) und in Öhringen (Hohenlohekreis) haben ab sofort an den Wochenenden länger geöffnet. Grund ist eine größere Menge an verfügbarem Impfstoff.

Zusätzlich zu dem Biontech-Impfstoff könne ab Freitag im Kreisimpfzentrum Wolpertshausen auch das Vakzin von Astrazeneca eingesetzt werden, so das Landratsamt Schwäbisch Hall. Durch die erhöhte Zahl an Impfdosen wird das Zentrum daher künftig von Freitag bis Sonntag ganztägig zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet sein. Ab der kommenden Woche wird es auch donnerstags nachmittags geöffnet haben. Auch mehr Impfungen in Öhringen Auch das Kreisimpfzentrum in Öhringen erweitert die Betriebszeiten. Es ist jeweils von Freitag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. An diesem Wochenende sollen rund 2.500 Schutzimpfungen durchgeführt werden. Das Landratsamt weist darauf hin, dass jeder Impfling vor seinem Termin online auf www.impfen-bw.de seine persönlichen Daten erfassen sowie einen kurzen Fragenkatalog zum Gesundheitszustand ausfüllen kann. Dies spare Zeit, da dann nicht alle Daten im KIZ per Hand eingegeben werden müssten.