An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn ist wieder richtig was los – heute starten über 560 Erstsemester ihr duales Studium, wieder in Präsenz und nicht online. 560 neue Studenten - das sind laut DHBW 16 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und die bislang höchste Zahl an Erstsemestern. SWR Reporter Alexander Dambach hat mal bei den Jungstudenten nachgefragt.