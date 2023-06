Burgfestspiele Jagsthausen kooperieren erstmals mit WKO

Bei den Burgfestspielen Jagsthausen gibt es dieses Jahr eine Premiere der anderen Art. Zum ersten Mal kooperiert das Theater mit dem WKO Heilbronn.

Die Burgfestspiele Jagsthausen (Kreis Heilbronn) sind aktuell in ihrer 72. Spielzeit. In diesem Jahr ist auch etwas ganz Neues, bisher Nichtdagewesenes dabei: Das Theater kooperiert mit dem Württembergischen Kammerorchester (WKO) Heilbronn. Über diese besondere Zusammenarbeit hat der SWR mit der Geschäftsführerin der Burgfestspiele Birgit Baronin von Berlichingen und dem WKO-Intendanten Rainer Neumann gesprochen.

Birgit Baronin von Berlichingen und Rainer Neumann im Gespräch mit SWR-Moderator Oliver Diesem:

Goethe als gemeinsamer Nenner

Die besondere Vorführung, die Schauspiel und Klassik verbindet, wird am Sonntag auf die Bühne der Götzenburg gebracht. Unter anderem mit dem Vorspiel zur Oper "Götz von Berlichingen" und dem von Beethoven vertonten Stück "Egmont".

"Was mich fasziniert ist eben, dass hier Literatur mit Klassik vertont ist. Ich bin sehr gespannt und neugierig, wie das wird."

Nicht nur für die Burgfestspiele habe Goethe als Götz-Autor eine besondere Bedeutung, auch für die Musik, so Rainer Neumann. So ist auch das Motto des Sonntags "So klingt Goethe". Daher werden sich im gesamten Programm immer wieder Goethe-Bezüge finden. Als Beispiel nennt Neumann den "Erlkönig", komponiert von Franz Schubert, den es über den passenden Goethe-Text zu hören geben wird.

Künftig weitere Kooperationen denkbar

Festnageln lassen will sie sich nicht, doch in der Kombination von Theater und Klassik könnten auch in der Zukunft weitere Zusammenarbeiten zwischen den Burgfestspielen und dem WKO entstehen, so Baronin von Berlichingen im SWR-Interview. Einzig reine Klassik-Konzerte, die werde es nicht geben.