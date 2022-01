Erstes Falken-Spiel nach Quarantäne

Die Heilbronner Falken dürfen nach einer coronabedingten Spielpause am Freitagabend wieder aufs Eis. Für den Eishockey-Zweitligisten geht es gegen Crimmitschau (Kreis Zwickau). Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Mannschaft durften die Heilbronner Falken drei Spiele lang nicht antreten. Auch die Kontaktpersonen und Spieler, die nicht positiv getestet wurden, waren auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Seit Dienstag dürfen sie wieder trainieren. Auch wenn die zuletzt Corona-positiven Spieler noch weiter ausfallen, müsse man jetzt spielen, so sehe es das Regelwerk vor, erklärte Interims-Geschäftsführer Timo Ruf. Immerhin: Zwei Neuverpflichtungen kommen bei den Falken am Freitag wahrscheinlich zum ersten Mal zum Einsatz: die beiden Angreifer Moritz Elias und Roman Zap.