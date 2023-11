Erste Schneefälle in Main-Tauber

Am Wochenende wird der erste Schnee erwartet, auch in der Region Heilbronn-Franken. Der Winterdienst ist vorbereitet, aber wie weiß wird es?

Die Salzlager sind voll, die Fahrzeuge gewartet, die Straßenmeistereien sind längst auf Eis und Schnee vorbereitet. An diesem Wochenende könnte es erstmals auch in diesem Winter schneien. Die Schneefallgrenze soll bis auf 300 Meter in Teilen von Baden-Württemberg sinken, so die Vorhersage. Das würde in der Region Heilbronn-Franken einige weiße Anhöhen bedeuten. Deutlich im "weißen" Bereich ist die erste Anlaufstelle für Schlittenfahrerinnen und -fahrer im Kreis Heilbronn, der Stocksberg. Zwar ist der ehemalige Skilift dauerhaft geschlossen, aber Besucher gab es in den vergangenen Jahren trotzdem viele.

Glättegefahr im Main-Tauber-Kreis

Den ersten Schnee in der Fläche gibt es in der Region Heilbronn-Franken meist im Main-Tauber-Kreis. Am Samstag fielen dort in den Höhenlagen bereits die ersten Flocken. In der Nacht zum Samstag ist die Straßenmeisterei für den Main-Tauber Kreis bereits ausgerückt, allerdings wegen Glättegefahr. Ab 4 Uhr in der Früh waren die Streufahrzeuge im ganzen Landkreis unterwegs. Auch in der Nacht zum Sonntag werden wieder Einsätze gefahren, um "überfrierende Nässe" zu verhindern, sagte Dirk Borsdorf von der Straßenmeisterei des Kreises.

Ansturm auf Stocksberg wird nicht erwartet

Die Gemeinde Beilstein (Kreis Heilbronn), zu der Stocksberg gehört, ist seit Jahren auf Winterausflüglerinnnen und -ausflügler vorbereitet. Schon häufiger gab es auf dem Stocksberg deswegen ein Verkehrschaos. 100 Parkplätze gibt es auf dem Berg, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Wildparkende sind nicht willkommen, es werde abgesperrt und am Wochenende kümmere sich das Polizeirevier Weinsberg (Kreis Heilbronn) um die Ordnung vor Ort. An diesem Wochenende werde jedoch noch kein Ansturm erwartet, noch sei zu wenig Schnee vorausgesagt. Am darauffolgenden Wochenende könne das schon anders aussehen.

Die Weihnachtsstimmung auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt muss jedoch vorerst ohne leichte Zuckerhaube auskommen. Die Stadt liegt auf rund 160 Metern, wohl zu niedrig für den ersten Schnee.

Winterdienst ist in Bereitschaft

Im vergangenen Winter hatte der Räumdienst in Crailsheim viel zu tun. (Archivbild) Pressestelle Stadt Crailsheim

In Öhringen (Hohenlohekreis) ist der Winterdienst mit modernster Technik ausgerüstet. Auf Tablets werden die Routen für den Räumdienst angezeigt. Dieses Wochenende werden die Maschinen jedoch noch nicht gebraucht, so die Erwartungen bei den Bauhofmitarbeitenden. Sollte doch etwas herunterkommen, wird der Bereitschaftsdienst schnell im Einsatz sein, die Salzlager und die Fahrzeuge sind sowieso bereits auf den Winter vorbereitet.