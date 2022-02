Erster inklusiver Jugendtreff des Hohenlohekreises

In Krautheim öffnet am Samstag der erste inklusive Jugendtreff für Kinder- und Jugendliche mit und ohne Behinderung im Hohenlohekreis. Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter mit Sitz in Krautheim bereitet den Jugendtreff bereits lange vor. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenzubringen und so die Inklusion voranzutreiben. Nach der Eröffnungsfeier am Samstag startet am Mittwoch das reguläre Jugendtreff-Angebot mit Faschingsdeko-Werkstatt, offenen Treffs oder Kino-Abenden.