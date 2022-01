Erstes Haller Neujahrs-Varieté feiert Premiere

per Mail teilen

Am Mittwoch feiert das erste Haller Neujahrs-Varieté um 19:30 Uhr im Neuen Globe in Schwäbisch Hall Premiere. Die Freilichtspiele haben zum ersten Mal eine eigene Varietéshow auf die Beine gestellt. Birgit Busse, verantwortlich für das Konzept und die Inszenierung, hat internationalen Artisten engagiert, die neben einer Rollschuhshow unter anderem Luftakrobatik und Artistik am Kronleuchter (Flying Candelier) zeigen. Auch die jungen Nachwuchsartistinnen und -artisten aus dem Haller Circus Compostelli zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Musikalisch begleitet das Varietéorchester unter der Leitung von Stephan Kraus und Marko Klotz den Abend. Im Theater gilt die 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht im gesamten Bereich.