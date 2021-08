Nach dem Ende des Fantasy-Festivals Annotopia in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) planen die Initiatoren für das kommende Jahr bereits eine Neuauflage. Bisher wurde das Spektakel mit Piraten, Rittern und anderen Figuren in Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) und in Lüdinghausen (Kreis Coesfeld) südwestlich von Münster durchgeführt. Am Wochenende fand es erstmals in Bad Mergentheim statt. Mitorganisator Marc Mense spricht von einem Erfolg. Die historische Umgebung und der Schlosspark in Bad Mergentheim passten wunderbar zu dem Festival. Die Freude auf das nächste Jahr sei riesig. 2022 soll es wieder am dritten Augustwochenende in Bad Mergentheim stattfinden, so Mense weiter.