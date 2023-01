Wintereinbruch: Probleme im Schulverkehr im Main-Tauber-Kreis

In der Nacht zum Mittwoch hat es in der Region in diesem Jahr zum ersten Mal geschneit. Die Polizei meldet mehrere Glätteunfälle. Im Schulverkehr gab es Schwierigkeiten.

Der erste Schnee des neuen Jahres sorgte für einige Glätteunfälle in Heilbronn-Franken, außerdem gab es im Schulverkehr im Main-Tauber-Kreis Probleme.

Bei der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber sind einige Busse zu den Schulen ausgefallen oder mit Verspätung gefahren. Besonders betroffen sei etwa die Ecke Niederstetten und Creglingen gewesen. Inzwischen seien die Straßen wieder frei. Beim zuständigen Schulamt in Künzelsau, das auch für den Main-Tauber-Kreis zuständig ist, heißt es, keine Schule sei geschlossen gewesen, auch nicht im Hohenlohekreis oder im Kreis Schwäbisch Hall.

Polizei meldet einige Glätteunfälle

Etwa zehn Unfälle habe es in den Kreisen Heilbronn, Hohenlohe und Main-Tauber gegeben, alle ohne Personenschaden, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. In Neudenau (Kreis Heilbronn) war ein Baum aufgrund der Schneelast umgestürzt. Die Autobahn Gesellschaft Südwest appelliert an die Autofahrerinnen und -fahrer, ihre Fahrweise an die Witterung anzupassen.

"Wir bitten darum, Streufahrzeuge nicht zu überholen und Abstand zu halten, weil sie sind dazu da, die Strecke freizumachen und Sole zu sprühen bei Glatteis."

Eisige Temperaturen erwartet: Main-Tauber-Kreis gerüstet

In den kommenden Tagen soll es kalt bleiben. Die Straßenmeistereien im Main-Tauber-Kreis seien gut auf die voraussichtlich eisigen Temperaturen in den nächsten Tagen vorbereitet, sagte Dirk Borsdorf vom Straßenbauamt in Tauberbischofsheim dem SWR. Nach dem ersten Einsatzzeitraum zu Beginn des Winters seien die Lager nun wieder gefüllt.