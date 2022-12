KI-Park Heilbronn: Millionen-Förderung für Besucherzentrum

Das Wirtschaftsministerium hat einen ersten Förderbescheid für den geplanten KI-Park in Heilbronn freigeben. Mit dem Geld soll ein Besucherzentrum entstehen.

Das Land Baden-Württemberg fördert den Innovationspark für künstliche Intelligenz (KI) in einer ersten Tranche mit 5,4 Millionen Euro. Der entsprechende Förderbescheid wurde am Mittwoch in Stuttgart von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) an den KI-Geschäftsführer Moritz Gräter übergeben.

Im neuen KI-Park sollen sich nicht nur Unternehmen und Experten austauschen können. Auch Besucherinnen und Besucher sollen einen unmittelbaren Eindruck von Künstlicher Intelligenz und ihren Einsatzmöglichkeiten erhalten.

Ort des Lernens und der Vernetzung

Geplant sind daher sowohl Ausstellungen und Mitmachangebote als auch Labore und Räume für junge Unternehmen. Begleitend sind außerdem Angebote zur Studienorientierung und Qualifikation angedacht.

Förderung der einzelnen Projekte

Das Land wird den KI-Park schrittweise fördern - zunächst mit 5,4 Millionen für ein Besucherzentrum, das bis Anfang 2024 gebaut wird. Der neue KI-Park soll der wichtigste Standort für anwendungsorientierte KI in ganz Europa werden.