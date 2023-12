1. Advent: Pfarrer aus Mulfingen schwankt zwischen Krise und Besinnlichkeit

Auch an dem Pfarrer aus Mulfingen (Hohenlohekreis), Ingo Kuhbach gehen die Krisen nicht spurlos vorbei. Er berichtet von erhöhtem Gesprächsbedarf bei den Menschen.

In vielen Wohnzimmern brennt ab heute die erste Kerze auf dem Adventskranz. Der Mulfinger Pfarrer und Dekan des Dekanats Hohenlohe, Ingo Kuhbach beobachtet bei den Menschen aktuell einen erhöhten Bedarf an Seelsorgegesprächen. Das hänge neben der dunklen Jahreszeit auch mit den verschiedenen Krisen zusammen, so Kuhbach. Ihn selbst belaste die aktuelle Glaubens- und Kirchenkrise. Das Vertrauen in die Kirche nimmt laut Umfragen weiter ab.

Pfarrer Kuhbach sieht verfrühten Start der Weihnachtsmärkte gelassen

Für viele Menschen sorgen die zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region Heilbronn-Franken bereits für Weihnachtsstimmung. Einige Märkte, wie der Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn sind dieses Jahr bereits früher gestartet als sonst. Während Kirchen darin oft den Ausverkauf des christlichen Festes sehen, nimmt es Pfarrer Ingo Kuhbach aus Mulfingen gelassen.

Es ist zwar nicht ganz ideal, aber es setzt auch etwas gegen die triste, dunkle Jahreszeit.

Die Weihnachtsmärkte sorgen für gute Stimmung, so Kuhbach. Das sei gerade jetzt wichtig. Gleichzeitig beobachtet der Pfarrer in der Adventszeit eine größere Offenheit der Menschen gegenüber religiösen Themen. "Auch der Krieg im Nahen Osten, im Heiligen Land, spielt dabei eine Rolle."

Katholische Kirche in der Krise dpa Bildfunk dpa Bildfunk

Sparen beim Heizen der Kirche dieses Jahr kaum Thema

Wenn der Hohenloher Dekan auf das vergangene Jahr zurückblickt, ist er froh, dass vor allem beim Thema Heizen die Situation heute eine andere ist. "Wir sind angehalten nicht unnötig hochzuheizen, aber frieren müssen die Menschen über Weihnachten dieses Jahr nicht in der Kirche". Auch an der Beleuchtung müsse diesmal nicht gespart werden.