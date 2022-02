Roboter parkt Fahrrad - Heilbronn soll Vorreiter sein

Teure Spielerei oder sinnvolle Ergänzung der Rad-Infrastruktur in Heilbronn? Die ersten Nutzer des "Radhauses" sind gefunden, aber es gibt noch Startschwierigkeiten.

Unübersehbar steht der Turm aus Glas und Stahl vor dem Heilbronner Bahnhof. Das "Radhaus" bietet 120 Stellplätze für Fahrräder im Turm. Geparkt wird jedoch nicht selbst: Am Eingang wird das Rad von seinem Besitzer abgegeben und wieder abgeholt - im Regal einsortiert und wieder herausgesucht wird es vom Roboter.

Teurer als erwartet

Schlussendlich hat das hochtechnisierte Parkhaus rund 1,1 Millionen Euro gekostet. Die Stadt Heilbronn hat davon weniger als die Hälfte bezahlt, das Land hat das Bauprojekt gefördert, erklärt Holger Kimmerle, Grünen-Fraktionsvorsitzender im Heilbronner Gemeinderat. Refinanzieren werde sich das Radhaus durch die Einnahmen wohl nicht, so Kimmerle.

"Ich kenne einige von den paar Wenigen, die ihr Fahrrad schon testweise einstellen und die sind begeistert, dass es sehr gut funkioniert."

Die Jahresgebühr für die Mieter beträgt 90 Euro. Die Tagesmietpreise stehen noch nicht fest.

Parkhaus bleibt nur für Standard-Räder nutzbar

Wie zukunftsfähig dieses Parkhaus sein wird, steht noch nicht fest. Bereits jetzt ist jedoch ersichtlich, dass nicht alle Radfahrer im Parkhaus unterkommen werden. Wegen der Robotertechnik können nur Standard-Räder abgegeben werden.

Fahrrad vor der Einfahrt in das Parkhaus SWR

Lastenräder oder auch Anhänger kann das System nicht einparken. Und auch vor zum Beispiel einseitig schweren Gepäckstücken wird gewarnt, da das Rad dann in Schieflage geraten könnte.

Ab der Sommersaison können alle parken

Seit Anfang des Jahres wird das Radhaus offiziell genutzt, etwa 20 Pendler haben sich die ersten Tickets gekauft. Momentan können jedoch noch nur Dauerparker in das Parkhaus am Bahnhof. Für Tagesparker fehle es momentan noch an der nötigen digitalen Infrastruktur, konkret: der Bezahlfunktion, erklärt Stefan Papsch vom Amt für Straßenwesen der Stadt Heilbronn. Das sei jedoch in absehbarer Zeit zu beheben.

Einblick in das Radhaus SWR

Rad-Infrastruktur in Heilbronn soll profitieren

Als sicherer Parkplatz am Bahnhof bietet das Radhaus einer ganz bestimmten Zielgruppe eine Lösung an: Pendlern, die in Heilbronn mit dem Rad zur Arbeit fahren möchten und Heilbronnern, die mit dem Rad zur Bahn fahren möchten. Wer für diese Strecken ein teures Rad nutzt, findet im Radhaus einen diebstahlgeschützten Abstellplatz, erklärt Papsch. Die bisherigen Abstellmöglichkeiten bleiben für alle anderen Nutzer jedoch erhalten.

Pionier-Parkhaus für Fahrräder in Heilbronn SWR

Pionier-Parkhaus in Heilbronn: Sinnvoll?

Laut Papsch ist das Radhaus in Heilbronn das erste Fahrradparkhaus dieser Art in Deutschland. In anderen Ländern sind solche Konzepte schon verbreiteter. Ob sich diese Pionierarbeit hierzulande lohnt, wird sich noch zeigen müssen und damit auch, ob die verhältnismäßig hohen Kosten gerechtfertigt sind.