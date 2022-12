Erste Glätteunfälle auf den Straßen

per Mail teilen

Trotz des Wintereinbruchs ist die Verkehrslage in der Region Heilbronn-Franken noch überschaubar. Das meldet die Polizei.

Erwartete schwere Wetterunfälle sind in der Region Heilbronn-Franken bisher ausgeblieben. Das melden die Polizeipräsidien in der Region Heilbronn-Franken am Mittwochnachmittag. Dennoch haben die einsetzenden Schnee- und Graupelschauer zu ersten Glätteunfällen geführt. Aktuell seien es rund 40, wobei es wenige Verletzte gab.

Unfall auf schneeglatter Straße bei Leingarten Julian Buchner / Einsatz-Report24

Bisher wenige schwere Unfälle

Einen Frontalzusammenstoß hat es auf schneeglatter Straße bei Leingarten-Schluchtern (Kreis Heilbronn) am Mittwochvormittag gegen. Dabei mussten verletzte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es. Insgesamt sei die Lage auf den Straßen aber noch überschaubar, wie die Polizei in Heilbronn erklärt. Bisher seien die meisten Unfälle ohne Personenschaden geblieben. Auch das Präsidium in Aalen meldet für den Kreis Schwäbisch Hall noch keine schweren Unfälle.

Viele Einsätze wegen liegengebliebener Autos meldet der ADAC Württemberg in der Region Heilbronn-Franken: Im Raum Heilbronn seien es rund 160 Einsätze gewesen, am häufigsten wegen schwacher Batterien.