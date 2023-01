per Mail teilen

Die Stadt Weinsberg hatte zuletzt nur Geflüchtete aus der Ukraine betreut. Nun kommen auch wieder Geflüchtete aus Syrien und dem Irak in die Stadt.

In Weinsberg (Kreis Heilbronn) sind die ersten Geflüchteten in die neue Unterkunft eingezogen. Die Container bergen Platz für 48 Personen, die zu zweit in einem Zimmer schlafen werden.

Wohnungen aktuell Mangelware

Frisch angekommen richten sich die ersten zehn Personen gerade ein. Sie kommen aus verschiedenen Ortschaften im Landkreis Heilbronn, wo sie bisher vom Landratsamt untergebracht worden sind, kennen sich also auch noch nicht gegenseitig. Die Stadt Weinsberg hat die Container innerhalb eines Jahres bestellt und aufgebaut. Denn ordentliche Wohnungen seien aktuell nicht zu bekommen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das Landratsamt habe die Geflüchteten allerdings auch nicht mehr in ihren vorläufigen Unterkünften behalten können, da nun neu Angekommene diesen Platz bräuchten.