In Heilbronn-Franken sind Kreis- und Kommunalverwaltungen über die Feiertage unterschiedlich erreichbar. Viele Ämter sind aber wegen der aktuellen Corona-Lage erreichbar. Die Landratsämter in Main-Tauber, im Hohenlohekreis und Schwäbisch Hall sind über die Feiertage erreichbar, vor allem die Gesundheitsämter, heißt es in Mitteilungen. Sie verfolgten weiterhin mögliche Corona-Infektionsketten. In Bad Mergentheim ist weiterhin die Zentrale Abstrichstelle geöffnet - das Virus kenne leider keinen Feiertag, so ein Sprecher. Das Landratsamt Heilbronn ist an den Feiertagen von 12 bis 15 Uhr über die Corona-Hotline 07131/994-5012 zu erreichen. Die Stadtverwaltung Heilbronn ist über Bereitschaftsdienste erreichbar, die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall ist geschlossen.