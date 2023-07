Heilbronn: Vier Raubüberfälle, aber fast keine Beute - Tatverdächtiger flüchtig

Vier Mal soll ein Mann in Geschäfte eingedrungen sein und die Mitarbeitenden mit einem Messer bedroht haben. Die Beute? Äußerst mager.

Die Kripo Heilbronn sucht dringend nach einem Mann, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend und Freitagvormittag in vier Geschäften in Heilbronn Angestellte mit einem Messer bedroht und zwei Mal Bargeld erbeutet zu haben.

Der erste Fall ereignete sich am Freitag gegen 18:30 Uhr in einer Backshop-Filiale in der Heilbronner Innenstadt in der Klarastraße. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Als sie die Kasse nicht öffnete, nahm er ein Getränk mit und flüchtete. Rund eine Stunde später geschah das Gleiche an einer Tankstelle in der Kolpingstraße. Auch hier ging der Täter leer aus. Der Mann trug eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt und eine dunkle kurze Hose gibt die Polizei an.

Hat er sich zwischendrin umgezogen?

Am Freitagvormittag überfiel ein Mann ein Modegeschäft in Heilbronn-Sontheim, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Brotmesser, griff in die Kasse und erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag. Wenig später war das Ziel eine Tierarztpraxis, hier erbeutete er rund 20 Euro. Diesmal trug der Mann allerdings andere Kleidung. Zeitweise soll er eine weiße Basecap getragen haben, einen Mundschutz, ein helles Oberteil beziehungsweise ein langes Jeanshemd und eine weiße kurze Hose.

Zeugen gesucht

In beiden Fällen trug die Person eine schwarze Umhängetasche. Wegen des gleichartigen Vorgehens geht die Polizei von ein und demselben Täter aus. Die Kripo sucht dringend Zeugen.