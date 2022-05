Eröffnung Festival "Tanz! Heilbronn"

Im Heilbronner Theater ist am Dienstagabend das Festival für zeitgenössischen Tanz, "Tanz! Heilbronn" eröffnet worden. Im Großen Haus wurde eine deutsche Erstaufführung gezeigt, die belgische Produktion Le Chant des Ruines, zu Deutsch, das Lied der Ruinen. Laut den Machern eine Anleitung zum Überleben durch Tanz, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und so hat das Publikum das Stück aufgenommen: "Es gab starke Bilder, die teilweise bedrohlich waren. Sehr realistisch. Weiter so", hieß es beispielsweise.