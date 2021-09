MAN-Fertighaus im Freilandmuseum Wackershofen eröffnet

Im Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen wurde am Sonntag ein MAN-Fertighaus eröffnet. Es stammt aus dem Jahr 1951. Zu den vielen Häusern aus dem 16. bis 19. Jahrhundert im Freilandmuseum bei Schwäbisch Hall kommen nach und nach auch Gebäude aus dem 20. Jahrhundert dazu. Damit gibt es auch Einblicke in die Lebensverhältnisse der Menschen in dieser Zeit. Den Auftakt macht das Fertighaus des Fahrzeugherstellers MAN, das im Jahr 1951 für die Familie des Direktors der Sport- und Jugendleiterschule Ruit, Hermann Ertle, in Stuttgart erbaut worden ist. Die Fertighäuser von MAN wurden zwischen 1948 und 1953 erbaut. Sie gelten als die ersten erfolgreichen Projekte im Fertigbau-Bereich.