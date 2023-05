Ein Hoch auf den Verzicht: Der "Bund der Folgenlosen" in Heilbronn

Ein Jahr lang Nicht(s)tun – dafür gab es in Heilbronn ein eigenes Stipendienprogramm. Wie das Projekt für die Teilnehmenden lief, ist nun in einer Ausstellung im Kunstverein zu sehen.

In Heilbronn endet das Kunstprojekt "Hauptstadt der Folgenlosigkeit" mit einer Ausstellung. Ziel war es, aufzuzeigen, was passiert, wenn man bewusst etwas sein lässt, um keine negativen Folgen auszulösen.

Die Ausstellung "Bund der Folgenlosen: Rechenschaftsbericht" wird am Sonntagabend eröffnet und ist bis zum 25. Juni in Heilbronn in den Räumen des Kunstvereins an der Harmonie zu sehen.