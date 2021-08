Im Hohenlohekreis gibt es jetzt auch das Ernteprojekt "Gelbes Band" in Obstplantagen. Das teilte das Landratsamt mit. Viele Bewirtschafter haben zu viel Obst und können nicht alles selbst verwerten, heißt es in der Mitteilung . Deshalb gibt es seit einigen Jahren in mehreren Landkreisen das Ernteprojekt "Gelbes Band". Damit können Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel und Birnen sinnvoll verwertet werden und verderben nicht. Obstbaumbesitzer kennzeichnen einfach Bäume mit einem gelben Band. An denen darf dann in handelsüblichen Mengen geerntet werden - ohne etwas zu beschädigen oder zu verschmutzen.