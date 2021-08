per Mail teilen

Die Ernte hat auch in Heilbronn-Franken begonnen. Doch die ersten Erträge stimmen - wetterbedingt - wenig optimistisch.

Landwirt Reinhard Golter aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn) hatte nach drei Dürresommern in Folge in diesem Jahr auf eine gute Weizenernte gehofft, doch auch diesmal war das Wetter nicht optimal:

"Ab Erntebeginn oder kurz vorher, wo halt die starken Gewitter kamen, schwindet von Tag zu Tag die Qualität. Das heißt, der Weizen ist fünf bis zehn Prozent leichter dieses Jahr."

Dadurch sinke die Backqualität und der Preis voraussichtlich ebenfalls, so Reinhard Golter. Die Ertragsmenge sei aber durchaus in Ordnung.

Landwirt Reinhard Golter aus Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ist nicht zufrieden mit der Weizenqualität SWR

Nässe verzögerte Erntestart und beeinflusst Qualität

Zwar hat der Regen dem Boden gut getan: Das Getreide stehe überwiegend gut da, Notreife und Hitzeschäden gebe es dieses Jahr nicht, heißt es beim Landesbauernverband Baden-Württemberg. Doch oftmals regnete es zuviel und in zu kurzer Zeit. Das führte teilweise zu niedergedrückten, lagernden Getreidebeständen und in Verbindung mit Hagel sogar örtlich zu Totalausfällen. Auch Pflanzenkrankheiten traten durch die feuchten Bedingungen verstärkt auf, so das Statistische Landesamt.

Trotz mehrerer Unwetter wird die Ernte voraussichtlich landesweit 2,9 Millionen Tonnen erreichen und sich somit in der Größenordnung vom Jahr 2020 bewegen, teilte das statistische Landesamt Baden-Württemberg am Dienstag mit. Bei der wichtigsten Getreideart Winterweizen wird mit 1,6 Millionen Tonnen Ertrag eine stabile Ernte erwartet. Die Ertragsprognosen lägen zwar mit 7,5 Tonnen je Hektar zwar unter dem Ergebnis von 2020, jedoch werde sich die Gesamtmenge aufgrund des um sieben Prozent vergrößerten Anbauumfangs an die Vorjahreserträge angleichen.

Neben herkömmlichen Ackerbaukulturen werden vermehrt auch Sonderfrüchte angebaut

Stefan Kerner von der Ölmühle Erlenbach (Kreis Heilbronn) verarbeitet gerade seine diesjährige Mohnernte, mit der er recht zufrieden ist:

"Wir waren etwas hin und hergerrissen durch Starkniederschläge und starke Winde aber die Qualität ist wirklich zufriedenstellend."

Mohn- und Fenchelanbau in Creglingen - Artenvielfalt auf dem Acker

Auch in Creglingen-Sechselbach (Main-Tauber-Kreis) sorgt Familie Bender für Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Im Nebenerwerb baut Theodor Bender neben klassischen Ackerbaukulturen auch Mohn, Körnerfenchel und Schwarzkümmel an.

Feuchte Witterung: Aussichten für Fenchelernte sind durchwachsen

Er hätte es sicher einfacher, wenn er nur die gängigen Kulturen wie Mais und Getreide anbauen würde, meint der Agraringenieur, dem das Thema Biodiversität ein Herzensanliegen ist. Die Mohnernte war bereits im Juli, die Fenchelernte steht im September an - es ist seine sechste. Zweimal hatte er einen Totalausfall und die Aussichten für die kommende Ernte sind durchwachsen: