Ernte und Weinlese besser als erwartet

Trotz des trockenen Sommers ist die Ernte in diesem Jahr besser als erwartet. Auch die Qualität ist gut, so Stefan Kerner, Vorsitzender des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg.

Die lang anhaltende Trockenheit in diesem Sommer hat der Ernte nicht geschadet. Sie sei besser ausgefallen als erwartet, freut sich der Vorsitzende des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg, Stefan Kerner. Die Weinlese endet bereits in den kommenden Tagen und sowohl die Menge als auch die Qualität seien gut in diesem Jahr. Aufgrund der Niederschläge seit Ende August hätten sich die Pflanzen nach der Hitzeperiode wieder gut regeneriert.

Top Qualität beim Wein

Die Qualität sei beim Wein durchweg positiv, so Kerner. "Wir haben dieses Jahr keinerlei Problematik mit der Kirschessigfliege zum Beispiel. Das Insekt kann im August und September noch große Schäden anrichten", sagt er im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Auch Pilzkrankheiten gebe es in diesem Jahr keine. Man höre durch die Bank von einem sehr gesunden Lesegut, so Stefan Kerner, und auch mengenmäßig seien die Weinbauern, vor allem in der Frühlese bei den Burgunderarten und frühen Weißweinrebsorten wie Müller-Thurgau oder Kerner, positiv überrascht.

Kleine Kürbisse

Auch bei den Kürbissen gibt es gute Neuigkeiten, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung. Die Anfänge im Frühjahr waren top, so Kerner, es gibt Öl- und Zierkürbisse und auch die Anzahl der Kürbisse stimme.