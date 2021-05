Als eines der ersten Freibäder in der Region Heilbronn-Franken hat am Mittwoch das Ernst-Freyer-Freibad in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) seine Pforten geöffnet.

In Obereisheim zogen trotz Regenwetters die ersten Schwimmer am Morgen ihre Bahnen. In drei Zeitfenstern dürfen täglich insgesamt 800 Besucher in das Bad kommen, so Neckarsulms Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD). Damit kehre so etwas wie Normalität in den Alltag zurück.

"Das war die Motivation, warum wir so schnell geöffnet haben und das ist die Gefühlslage. In der Tat, es regnet in Strömen, aber tatsächlich überwiegt natürlich völlig die Freude."

Denn auch wenn das regnerische und kühle Wetter eigentlich gegen einen Freibadbesuch spricht, so stimmt zumindest die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heilbronn dafür: Denn sie liegt stabil unter 100 und damit dürfen die Schwimmbäder im Kreis wieder öffnen - allerdings unter strengen Auflagen.

Drei Zeitfenster koordinieren Besucheraufkommen

Es gibt drei Zeitfenster für Frühschwimmer, für Familien und für Abendschwimmer. Bei Familien sind 400 Besucher zugelassen, bei den anderen beiden Zeitfenstern nur jeweils 200. Dazwischen wird das Obereisesheimer Ernst-Freyer-Freibad gereinigt und desinfiziert.

Hygiene- und Abstandsregeln müssen die Besucher im Ernst-Freyer-Freibad weiterhin beachten SWR

Besucher müssen bei der Online-Buchung erklären, ob sie geimpft sind, die Covid-Erkrankung überstanden haben oder einen negativen Test vorlegen.