Ältestes Freibad im Raum Heilbronn feiert Geburtstag

Das Ernst-Freyer-Freibad in Neckarsulm ist jetzt 90 Jahre alt. Im ältesten Freibad im Raum Heilbronn hat ein Jubiläumsprogramm begonnen.

Zum 90. Jubiläum des Ernst-Freyer-Bads im Stadtteil Obereisesheim gibt es bis zum 25. August jeden Tag mit Malaktionen, Basteln und Wasserspielen, ein Jubiläumsprogramm für Kinder so die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

Von der Kiesgrube zur Wettkampfstätte

Früher haben die Obereisesheimer im Neckar gebadet, geht aus der Chronik der Gemeinde hervor. Doch als in den 1920er Jahren der Neckarkanal gebaut wurde, gab es diese Möglichkeit nicht mehr. Stattdessen nutzten sie den Baggersee in der Grube des Kiesunternehmers Wilhelm Freyer.

Dessen Sohn Ernst gehörte zur neu entstandenden Schwimmabteilung und war Mitinitiator eines Schwimmbeckens auf dem Firmengelände. Nach dessen Eröffnung im Juni 1933 wurden dort zahlreiche Wettkämpfe ausgetragen.

Gemeinde kaufte das Bad für 85.000 Markt

In den 1950er Jahren verlegte Ernst Freyer sein Werk nach Philippsburg, weil in Obereisesheim die Kiesvorräte erschöpft waren. 1960 erwarb die Gemeinde Obereisesheim das Bad für 85.000 Mark. Seit 1987 ist das Ernst-Freyer-Bad das einzige Freibad Neckarsulms, in dem Schwimmwettkämpfe möglich sind. In den vergangenen Jahren wurde es immer wieder renoviert und modernisiert.