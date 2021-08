per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist erneut in das Lise-Meitner-Gymnasium eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden von Mittwoch auf Donnerstag ein Beamer sowie eine Kamera aus einem Unterrichtsraum geklaut. Gesamtwert 850 Euro. Allerdings war das nicht der erste Einbruch im Lise-Meitner-Gymnasium. Schon in der Zeit vom 30. Juni bis zum 5. Juli sei nach Polizeiangaben ein Beamer aus der Mensa der Schule geklaut worden. Hinweise auf die Täter oder Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen.